Washington

Das neue Buch von Michelle Obama erscheint am 13. November - und bereits im Vorfeld löste die frühere First Lady eine amerikaweite Debatte aus. Neben ihrer Arbeit im Weißen Haus und ihrem ungewöhnlichen Lebensweg spricht die 54-Jährige erstmals offen über Fehlgeburt und künstliche Befruchtung.

„Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben, weil ich nicht wusste, wie häufig Fehlgeburten waren, weil wir nicht über sie gesprochen haben“, sagte Obama in einem Interview mit dem Sender ABC. Damals habe sie sich verloren und allein gefühlt. Ihre beiden Kinder Malia und Sasha seien schließlich mit Hilfe künstlicher Befruchtung gezeugt worden. Aus eigener Erfahrung könne sie Frauen daher nur ermuntern, offen über Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit zu sprechen.

Parlament streit über Kosten der künstlichen Befruchtung

Obamas Appell findet auch im politischen Washington starken Widerhall. So hatte die demokratische Abgeordnete Rosa DeLauro im Mai einen Gesetzesvorschlag im Parlament eingebracht, um die Kosten für künstliche Befruchtungen von den Krankenkassen decken zu lassen. Angesichts der bisherigen republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus versandte ihre Initiative. Wie es am Montag im Umfeld von DeLauro hieß, soll es im neu gewählten Parlament möglichst zügig einen weiteren Vorstoß geben. Bisher würden die Krankenkassen nur in 15 Bundesstaaten einen Teil der Behandlungskosten tragen, während in 35 Bundesstaaten die Betroffenen auf sich allein gestellt seien.

Richard Paulson, früherer Präsident der US-Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, zählt zu den Fachleuten, die Obamas Vorstoß ausdrücklich unterstützen: „Ich fühle mich an die Zeit erinnert, als es niemand wagte, über Brustkrebs zu sprechen. Erst als sich einige Prominente offen zu ihrer Krankheit bekannten, normalisierte sich der Umgang mit dem Thema.“ Über Unfruchtbarkeit sollte wie über jede andere Krankheit gesprochen werden. Da immer mehr Frauen und Männer den Zeitpunkt verschieben, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, würden auch die Unfruchtbarkeitsraten ansteigen. Ohnehin würde die Familiengründung durch eine hohe Zahl von Fehlgeburten erschwert - ebenfalls ein Thema, das oftmals tabuisiert werde.

Vernichtende Kritik an Donald Trump

In ihrem 400 Seiten starken Buch „Becoming“ beschreibt Obama ihren Lebensweg, der als Arbeiterkind in der berüchtigten „South Side“ von Chicago begann und über die Eliteuniversitäten Princeton und Harvard ins Weiße Haus führte.

Für Aufsehen sorgte in den vergangenen Tagen nicht zuletzte ihre scharfe Kritik an Donald Trump. Obama wirft dem Präsidenten eine scheinheilige und geradezu gefährliche Kampagne gegen ihre Familie vor. So erinnert Obama an die üblen Methoden, mit denen der damaligen Geschäftsmann gegen ihren Ehemann Barack hetzte, um dessen Legitimität als Präsident zu untergraben. Das werde sie dem heutigen Präsidenten nie verzeihen, so Obama.

Von Stefan Koch