Mogadischu

Bei zwei Autobombenanschlägen sind am Sonntag in Somalia mindestens 17 Menschen ermordet und 21 schwer verletzt worden. Das teilte die somalische Polizei mit. Die radikalislamische Terrorgruppe Al Shabaab reklamierte die Anschläge für sich. Wie viele Selbstmordattentäter bei den Anschlägen umkamen, blieb unklar.

Zunächst explodierte ein Auto bei einem Polizeikontrollposten in Afgoye, einem Vorort der Hauptstadt Mogadischu. Dabei starben fünf Polizisten und sieben Zivilisten. Später detonierte ein weiteres Auto in Mogadischu vor einem beliebten Restaurant. Fünf Menschen kamen um.

Die Sicherheitskräfte töteten am Sonntag in Mogadischu im Bezirk Hodan zwei Islamisten. Al-Shabaab erklärte, es handele sich um ihre Kämpfer. Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene sunnitische Organisation kämpft in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaates.

Von RND/dpa