Kiel

Wirtschaftsminister Bernd Bucholz (FDP) und Umweltminister Robert Habeck (Grüne) wollen in der Industrie- und Klimapolitik auf sogenannten grünen Wasserstoff setzen. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fordern sie die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene für eine Förderung von aus Windenergie erzeugtem Wasserstoff einzusetzen. „Das wäre eine Riesenchance für die Raffinerie Heide für einen Einstieg in Geschäftsmodelle jenseits fossiler Kraftstoffe“, sagte Buchholz.

Die Verwendung von Öko-Wasserstoff in herkömmlichen Kraftstoffen sei ein erster Schritt in den Zukunftsmarkt synthetischer, CO2-neutraler Kraftstoffe, sagte Buchholz. Kleine und mittelständische Produzenten könnten bei Netzengpässen verstärkt auf Windstrom von der Küste zurückgreifen.

Wertschöpfung in Schleswig-Holstein erhöhen

Laut Landesregierung gibt es derzeit faktisch keine Nachfrage, weil herkömmlicher, aus fossilen Energieträgern produzierter Wasserstoff deutlich billiger ist. Eine Anrechnung von Öko-Wasserstoff auf die Kohlendioxid-Bilanz von Raffinerien würde das nach Ansicht der Koalition aus CDU, Grünen und FDP ändern. Dafür soll sich der Bund in den laufenden Gesprächen über eine neue EU-Richtlinie stark machen.

Grüner Wasserstoff biete die Chance, die industrielle Wertschöpfung in Schleswig-Holstein zu erhöhen, sagte Buchholz. Die Gespräche kämen in Brüssel am 17. Mai in die entscheidenden Phase. Würden die Weichen für grünen Wasserstoff nicht richtig gestellt, sei das Thema für die kommenden zehn Jahre tot. Grüner Wasserstoff könnte bei der Energiewende auch als klimafreundlicher Treibstoff eine wichtige Rolle spielen.

Von dpa