Kiel

Monika Heinold begründete die hohe Nettokreditaufnahme am Montag mit der Überführung von HSH Nordbank-Schulden aus der ländereigenen Anstalt hsh finanzfonds AöR (FinFo) in den Landeshaushalt. Jetzt liefen Kredite in Höhe von 450 Millionen Euro aus, die in den Landeshaushalt übernommen werden sollen.

Zunächst sei geplant gewesen, 150 Millionen Euro tilgen. Doch da sich die prognostizierten Steuereinnahmen nach der Novemberschätzung verringert hätten, soll nun weniger getilgt werden.

Schleswig-Holsteins Haushalt soll ausgeglichen bleiben

Strukturell soll der Haushalt ausgeglichen bleiben. „Unser Kurs steht: Wir legen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vor. Wir investieren in Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung. Und wir kümmern uns um unsere Altverpflichtungen“, sagte Heinold.

Mit der Nachschiebeliste werde in einzelnen Bereichen noch einmal gezielt nachgesteuert. „Wir bedienen einerseits gesetzliche Verpflichtungen und tätigen andererseits Zukunftsinvestitionen. Dabei gilt weiterhin: Gemacht wird nur das, was dauerhaft finanzierbar ist.“

Von dpa