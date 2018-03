Mitglieder verstehen Wagenknechts Idee einer neuen Volkspartei nicht

Berlin. Der Parteivorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, bleibt bei seiner Ablehnung der von Fraktionschefin Sahra Wagenknecht geforderten linken Sammlungsbewegung – egal wie das Votum der SPD-Basis zur Großen Koalition am Sonntag ausgeht. „Ich bin mir nicht sicher, ob uns diese Idee hilft. Die Linke hat in jungen, urbanen Milieus, in den Großstädten gewonnen. Die verstehen genau so wenig wie unsere Mitglieder der ersten Stunde, warum sich die Fraktionsvorsitzende in Interviews eine neue Volkspartei wünscht“, sagte Riexinger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (das ausführliche Interview am Donnerstag online). „Das schwächt uns in einer Zeit, in der wir als Linke geeint und stark auftreten müssen. Wir wollen weiter Brücken bauen. Auch zu enttäuschten SPD-Genossen oder linken Grünen. Es geht darum, gesellschaftlich etwas zu bewegen.“

Von Thoralf Cleven/RND