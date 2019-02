Wolfgang Ischinger zeichnet ein beunruhigendes Bild der Welt. Die eigentliche Währung der internationalen Zusammenarbeit sei Vertrauen. Derzeit aber herrsche sehr viel Misstrauen. "Franst die liberale internationale Ordnung gerade an den Rändern aus?", fragt er. Und er warnt: Sollten die Auseinandersetzung in einen großen Sturm münden, "wird nicht viel übrigbleiben".

Ischinger richtet einen Appell an die Minister, Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, die im Saal sitzen: Alle Konflikte seien menschengemacht. "Wir sind es, die sie lösen müssen. Es gibt niemand anderes."