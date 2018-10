Berlin

„In den kommenden Wochen nach der hessischen Landtagswahl müssen wir herausfinden, ob CDU und CSU in der Lage sind, zu einer verlässlichen Sacharbeit in der Koalition zu finden“, fügte Nahles hinzu. „Das Unheil in der Koalition kam und kommt nicht aus der SPD.“

Zu den Umfragewerten der Grünen sagte Nahles: „Die Grünen profitieren gerade von einem Hype, wie ihn die SPD im vergangenen Jahr auch mal erlebt hat. Auch das sollte uns nicht davon abhalten, den Erneuerungsprozess der SPD so zu machen, wie wir ihn uns vorgenommen haben: mit der notwendigen Zeit – von unten nach oben.“

Von RND