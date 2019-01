Londonderry

Am 20. Januar explodiert im nordirischen Londonderry eine Bombe mitten in der Stadt. Nun ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Die militante Gruppe „Neue IRA“ hat sich mit deutlichen Worten an die Zeitung „Derry Journal“ gewandt, wie zuerst der „Spiegel“ berichtete.

Demnach schließen die Verfasser des Schreibens den Brexit als Tatmotiv aus. „Dieses ganze Gerede vom Brexit, harten Grenzen, weichen Grenzen hat keinen Einfluss auf unser Handeln, und die IRA wird nirgendwohin gehen“, heißt es. Die Gruppierung versichert außerdem: „Unser Kampf geht weiter.“

Bei der Explosion am 20. Januar wurde niemand verletzt, da 15 Minuten vorher eine Warnung bei den Behörden einging und die umliegenden Gebäude geräumt worden waren. Im Zuge der Ermittlungen gab es bereits vier Festnahmen, die Tatverdächtigen sind allerdings wieder auf freiem Fuß.

Die „Neue IRA“ ist keine unbekannte Gruppierung in Nordirland. Sie hat in den vergangenen Jahren immer wieder kleinere Anschläge verübt.

Von RND/lf