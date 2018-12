Der Streit um die A20 bei Bad Bramstedt geht in eine neue Runde. Das Landes-Verkehrsministerium kündigte am Donnerstag an, den Abriss von Gebäuden an der geplanten Trasse trotz einer Klageandrohung der Öko-Verbände fortzusetzen. BUND und Nabu halten die Arbeiten für rechtswidrig.