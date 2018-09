Berlin

Die Regierung hat entschieden: Hans-Georg Maaßen wird als Chef des Verfassungsschutzes abgelöst. Das jüngste Berliner Koalitionsdrama scheint damit aber nicht überwunden – denn Maaßen bleibt ein Mann in wichtiger Rolle. Als Staatssekretär im Innenministerium soll er in Zukunft für Innere Sicherheit zuständig sein. Das kritisiert nicht nur die SPD, auch andere Politiker äußern sich entschieden gegen die Entscheidung. Umso spannender wird die Rede von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erwartet: Er tritt um 11.30 Uhr vor die Presse um weitere Details zu erläutern.

Die Entwicklungen im Newsblog:

+++ 11.40 Uhr – Seehofer: Nachfolger von Maaßen offen

Seehofer tritt vor die Presse. Eines seiner ersten Sätze: „Die Nachfolge von Maaßen ist noch offen“. Bis zus Klärung der Nachfolge bleibt Maaßen an der Spitze des Verfassungsschutzes. „Das ist wichtig für die Sicherheit der Bundesrepublik.“

+++ 11.25 Uhr – CDU-Politiker verteidigt Maaßen

Kurz vor der Rede Seehofers verteidigt CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg die Beförderung Maaßens mit fehlenden Alternativen. Maaßen sei ein fähiger Beamter, angesichts dessen hätte es „der Wähler auch nicht verstanden, wenn wir Herrn Maaßen jetzt mit Mitte 50 einfach vor die Tür gesetzt hätten und (...) ihm bis ans Ende seiner Tage Ruhegehalt gezahlt für null Leistung“, sagte Middelberg dem Radiosender MDR aktuell. Er rate der SPD, in der Sache „ein bisschen abzurüsten“

+++ 11.05 Uhr – So reagiert Twitter auf Maaßen

Während die Politik überwiegend mit Empörung auf die Entscheidung im Fall Maaßen reagiert, gehen die Nutzer auf Twitter eher mit Spott und

+++ 09.56 Uhr – Seehofer-Rede angekündigt +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will nach Angaben seines Hauses am Mittwochvormittag um 11.30 Uhr in Berlin eine Stellungnahme zur umstrittenen Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen zum Innen-Staatssekretär abgeben. Anschließend seien Fragen von Journalisten zugelassen, hieß es in einer Ankündigung.

+++ 09.45 Uhr – Eine Frau an der Spitze des Verfassungsschutzes? +++

In der Frage nach dem neuen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz sollte nach der Ablösung Maaßen aus Sicht von Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch künftig eine Frau das Ruder übernehmen. Vielleicht täte es dem Amt gut, wenn eine Frau an der Spitze stehe und eine andere Kultur einziehe - das Amt brauche grundsätzlich einen strukturellen und personellen Neustart, sagte Bartsch im ARD-„Morgenmagazin“.

Die Entwicklungen am Dienstag im Newsblog:

+++ 19.09 – Das sagt FDP-Chef Christian Lindner +++

FDP-Chef Christian Lindner sagte gegenüber der dpa: „Die Beförderung von Herrn Maaßen ist eine formelhafte Scheinlösung. Entweder man vertraut ihm oder nicht. Das Theater offenbart am Ende nur, dass die Koalition keine Linie und keine Konsequenz hat. Am Ende gibt es nur Verlierer inklusive der Menschen, die diese Farce in jedem Fall nur mit Kopfschütteln verfolgen können.“

+++ 18.48 Uhr – Bundesregierung bestätigt +++

Hier die Bestätigung der Bundesregierung via Twitter:

+++ 18.45 Uhr – Grüne sind fassungslos +++

Der Wechsel von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium sendet aus Sicht der Grünen eine fatales Signal. „Ich finde dieses Signal verheerend, weil das eine Beförderung ist“, sagte Irene Mihalic, Mitglied im Innenausschuss des Bundestages, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Maaßen werde für seine zahlreichen Verfehlungen jetzt auch noch belohnt. Sollte der bisherige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) auf seinem neuen Posten im Innenministerium künftig für Innere Sicherheit zuständig sein,

Der Vorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber, sagt: „Vertrauensbekundungen haben in der Politik ja ohnehin eine kurze Haltbarkeit, aber wenn Horst Seehofer als Dienstherr(!) eine solche Bekundung abgibt, dann kann der Betreffende schon einmal seine persönlichen Habseligkeiten im Büro in eine Kiste packen.“

+++ 18.41 Uhr – So reagieren Politiker im Netz zum Fall Maaßen +++

+++ 18.17 Uhr – Maaßen bekommt Gehaltserhöhung ++++

Zum Verständnis: Maaßen wird mit dieser Entscheidung quasi befördert. Sein monatliches Gehalt steigt damit in jedem Fall um 2505,30 Euro.

+++ 18.08 Uhr – Mehr Details am Mittwoch +++

Weitere Einzelheiten zu der Entscheidung im Fall Maaßen sollen am Mittwoch mitgeteilt werden, teilte das Bundespresseamt mit.

+++ 17.53 Uhr – Entscheidung gefallen ++++

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen muss nach seinen umstrittenen Äußerungen zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz seinen Posten räumen. Wie die Bundesregierung am Dienstag mitteilte, wechselt er als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium.

+++ 17.30 Uhr – Sie sitzen immer noch

Ein Foto seines Fotografen zeigt, dass auch gegen 17.30 Uhr weiter getagt wird im Kanzleramt.

+++ 17.15 Uhr – Noch immer keine Entscheidung +++

Nahles, Seehofer und Merkel sitzen noch immer zusammen. Eine Entscheidung ist bisher nicht nach außen gedrungen.

+++ 16.20 Uhr – Das Spitzentreffen beginnt +++

Andrea Nahles (SPD) ist nun auch im Kanzleramt eingetroffen. Das Spitzentreffen beginnt. Im Gespräch ist nach Angaben aus Koalitionskreisen eine Versetzung Maaßens ins Bundesinnenministerium. Entschieden ist aber offiziell noch nichts. Auch wer Maaßen in diesem Fall möglicherweise als Behördenleiter nachfolgen könnte, ist noch offen.

+++ 15.45 Uhr – FDP bringt neuen Posten ins Gespräch +++

Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser sagte: „Die Causa Maaßen darf nicht mit einer einzelnen Personalentscheidung zu Ende gehen.“ Wichtiger sei es, die richtigen Schlüsse aus der Debatte zu ziehen.

Um die parlamentarischen Kontrollrechte zu stärken, solle ein Amt des „Beauftragten für die Nachrichtendienste“ geschaffen werden, ähnlich dem Wehrbeauftragten, der sich um die Belange der Bundeswehr kümmert, erklärte Strasser. Eine solche „neutrale Person“ könne helfen, der Bevölkerung das notwendige Vertrauen in die Arbeit der Nachrichtendienste zu geben.

+++ 15.40 Uhr – SPD rechnet mit schneller Entscheidung +++

Gegen 16 Uhr wird SPD-Chefin Andrea Nahles im Kanzleramt erwartet. Ihre Sozialdemokraten haben sich eindeutig festgelegt: Maaßen muss weg. Die Frage, was eigentlich passiert, falls Innenminister Seehofer am Verfassungsschutzpräsidenten festhalten sollte, wischen die Genossen inzwischen routiniert beiseite. So wie Nahles am Wochenende bei einem Wahlkampfauftritt in Hessen. „Herr Maaßen muss gehen,“ rief sie vor SPD-Anhängern. „Und ich sage Euch, er wird gehen.“

Anders als in der letzten Koalitionskrise, als die Union Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Außengrenze stritt, ist die SPD in der Affäre Maaßen gelassen. Die Sozialdemokraten vermuten sowohl die Kanzlerin als auch die öffentliche Meinung an ihrer Seite. Und – noch wichtiger – sie sehen Horst Seehofer in der CSU isoliert. Sollte der Innenminister in der Sache Maaßen hart bleiben, würde selbst das die Koalition nicht mehr zu Fall bringen, glauben sie im Willy-Brandt-Haus. Für wahrscheinlicher halten SPD-Strategen, dass in diesem Fall Seehofer als Parteichef fiele. Da der CSU-Chef das wisse, werde er schon beidrehen, glauben die Genossen.

Sie rechnen mit einem kurzen Treffen im Kanzleramt. Und einer Entscheidung, die heute noch verkündet wird.

+++ 14.52 Uhr – Vortreffen Seehofer und Merkel +++

Innenminister Horst Seehofer (CSU) ist vor dem Kanzleramt vorgefahren. Zahlreiche Medien sind bereits vertreten. Er trifft Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Vorgespräch. Um 16 Uhr soll dann SPD-Chefin Andrea Nahles dazukommen.

+++ 14.06 Uhr – Erneuter Rückhalt für Maaßen +++

Patrick Sensburg, Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums, erläutert im ARD Morgenmagazin seinen Eindruck von Verfassungsschutzchef Maaßen:

+++ 13.13 Uhr – Suche nach Maaßen-Nachfolger läuft offenbar bereits +++

Nach einem Bericht der „Berliner Zeitung“ hat bereits die Suche nach einem Maaßen-Nachfolger begonnen. Unter Berufung auf Koalitionskreise schrieb die Zeitung, genannt würden Maaßens Stellvertreter Thomas Haldenwang, Arne Schlatmann, ständiger Bevollmächtigter des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), Clemens Binninger, einst Vorsitzender des Gremiums und bis zur letzten Wahl CDU-Bundestagsabgeordneter, und Beate Bube, Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg.

+++ 12.22 Uhr – Stegner fordert erneut Ablösung Maaßens

SPD-Bundesvize Ralf Stegner hat erneut die Ablösung von Maaßen verlangt. „Er ist untragbar als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, weil er - statt unsere Verfassung gegen die rechten Demokratiefeinde zu schützen - das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden des Bundes untergraben hat“, sagte Stegner der Deutschen Presse-Agentur. „Die SPD hat klipp und klar dargestellt, dass er gehen muss und gehen wird.“

Die Frage, ob die große Koalition platzt, falls Maßen im Amt bleiben sollte, ließ Stegner offen: „Wir äußern uns zu solchen Dingen nicht, sondern es gibt heute ein Gespräch der Parteivorsitzenden - das warten wir ab, die Haltung der SPD ist klar.“

+++ 12.04 Uhr – FDP bringt Jamaika wieder ins Gespräch +++

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki: „Wenn die Koalitionsspitzen am Abend aus dem Kanzleramt kommen, dann steht entweder fest, dass Herr Maaßen sein Amt verlieren wird oder die Koalition zu Ende ist“. Alles andere würde die SPD „komplett zur Lachnummer machen“, sagte Kubicki dem „Handelsblatt“. Die FDP habe keine Angst vor Neuwahlen. Kubicki zeigte sich optimistisch, dass dabei auch eine Koalition aus CDU, CSU, Grünen und FDP herauskommen könnte. „Ein neuer Anlauf für Jamaika ist möglich.“

+++ 11:28 Uhr – Grüne: Maaßen-Nachfolger muss anderer Typ Behördenleiter sein +++

Die Grünen wünschen sich an der Spitze des Verfassungsschutzes einen anderen Typ Behördenleiter. Die Innenpolitikerin Irene Mihalic sagte: „Es wäre ein Armutszeugnis, wenn die Koalition aus CDU, CSU und SPD es noch nicht einmal schafft, die personellen Konsequenzen aus der gegenwärtigen Vertrauenskrise rund um den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu ziehen.“ Die Nachfolgerin oder der Nachfolger dürfe dabei nicht für ein „mehr vom Gleichen“ stehen, betonte die Bundestagsabgeordnete. Die neue Amtsleitung müsse Vertrauen wiederherstellen sowie die schwelenden Konflikte zwischen Landesämtern und dem Bundesamt befrieden.

+++ 11:10 Uhr – Diese Auswege gibt es aus der Affäre Maaßen +++

Derzeit sind nur drei Handlungsmöglichkeiten denkbar, um die Affäre Maaßen zu beenden: Eine Analyse von RND-Korrespondent Jörg Köpke.

+++ 10.30 Uhr – CDU-Politiker geben Maaßen Rückendeckung +++

Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen am Nachmittag geben CDU-Politiker Maaßen demonstrativ Rückendeckung. Nicht die Union, sondern die SPD habe das Vertrauen in Maaßen verloren, das sei natürlich ein Problem für die Koalition, sagte der Innenpolitiker Patrick Sensburg im ARD-„Morgenmagazin“. Maaßens Interview-Äußerung über die Vorfälle in Chemnitz sei „nicht glücklich“ gewesen. „Die ganzen anderen Vorwürfe gegen Herrn Maaßen halte ich für falsch. Von daher glaube ich nicht, dass er zurücktreten sollte.“

Für den CDU-Rechtspolitiker Heribert Hirte geht es lediglich um den Stil einer Äußerung eines Behördenchefs. „Ob man dann diese Aussagen zum Gegenstand von personellen Veränderungen macht oder nicht, das wird die Bundeskanzlerin zu entscheiden haben. Ich glaube heute, dass es ganz sicher nicht, also mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu entsprechenden Konsequenzen kommen wird“, sagte der Vizevorsitzende des Bundestagsrechtsausschusses im RBB-Sender Radio eins. „Die SPD hat sich mit ihrer Kritik an Herrn Maaßen sicher etwas verrannt, indem sie dies zu einer Koalitionsfrage hochstilisiert hat. Es ist sicher keine Koalitionsfrage.“

Von RND/dpa/ngo/lf