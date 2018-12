London

Der Brexit-Befürworter Nigel Farage verlässt die europafeindliche Partei Ukip. Als Grund nannte er die Akzeptanz von rechtsgerichteten Aktivisten in der Partei. Farage schrieb am Dienstag im „ Daily Telegraph“, unter seiner Parteiführung seien Extremisten aus der Ukip ausgeschlossen worden. Sein Nachfolger Gerard Batten lenke die Partei in eine ganz andere Richtung.

Es gebe in der britischen Politik viel Platz für eine Brexit-Partei, schrieb Farage. Die Ukip werde ihn jedoch nicht füllen. Die Ukip spielte unter Farage eine wichtige Rolle in der Kampagne für einen Ausstieg des Landes aus der EU. Kurz nach dem Referendum 2016 trat er vom Parteivorsitz zurück. Im vergangenen Monat rief er Batten zum Rücktritt auf, nachdem dieser den Gründer der rechtsextremen English Defence League, Tommy Robinson, zu seinem Berater ernannt hatte.

Von RND/dpa