Reformationstag soll Feiertag werden

Die Regierungschefs der norddeutschen Bundesländer haben sich in der Debatte um einen zusätzlichen Feiertag im Norden für den 31. Oktober ausgesprochen. Das teilte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag am Rande der Ministerpräsidenten-Konferenz in Berlin mit.