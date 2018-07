Pjöngjang

Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat sich offenbar über Verzögerungen beim Bau eines Kraftwerks beschwert. Er sei „extrem erbost“ darüber, von den Zuständigen nicht vorher per Brief über die Situation informiert worden zu sein, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Er sei sauer, dass der Bau eines Wasserkraftwerks im Nordosten des Landes noch nicht fertiggestellt worden sei, hieß es. Seinen Unmut äußerte er demnach beim Besuch der Anlage.

Kim hatte sich in diesem Monat bereits beim Besuch von zwei Fabriken erbost gezeigt und die dort Verantwortlichen für die schlechte Instandhaltung der Gebäude, mangelnde Fachkenntnisse und andere Schwierigkeiten kritisiert. Die öffentliche Zurechtweisung deutet daraufhin, dass der Machthaber bei dem von ihm angestrebten Wirtschaftswachstum seiner Nation Probleme hat. Zeitgleich führt er mit den USA Verhandlungen über das Schicksal seines Atomwaffenarsenals.

Von RND/AP