Islamabad/Srinagar

Die pakistanische Luftwaffe hat nach Militärangaben über Kaschmir zwei indische Kampfflugzeuge abgeschossen. Die Maschinen hätten die Grenze überflogen, sagte ein Armeesprecher am Mittwoch. Ein Pilot sei gefangen genommen worden.

Ein indischer Polizeibeamter teilte mit, ein Flugzeug der indischen Luftwaffe sei im indisch kontrollierten Gebiet Kaschmirs abgestürzt.

Über Opfer war zunächst nichts bekannt. Indien hatte am Dienstagmorgen nach eigener Darstellung einen Angriff auf Extremisten in der pakistanischen Region Balakot, nahe der Grenze zu Kaschmir, geflogen. Bei dem Angriff seien viele Extremisten getötet worden, hieß es. Laut Pakistan starben sechs Zivilisten in Kaschmir durch eine indische Mörsergranate.

Die Region Kaschmir steht teilweise unter indischer und teilweise unter pakistanischer Kontrolle. Beide Atommächte beanspruchen die gesamte Region für sich und haben deswegen schon zwei Mal Krieg geführt.

Lesen Sie auch: Kaschmir, das bedrohte Paradies

Von RND/AP/ngo