Politik EU-Austritt - Parlament beschließt neues Gesetz für Mitsprache bei Brexit-Frist Per Gesetz hat sich das britische Parlament am Montag ein Mitspracherecht für eine Brexit-Fristverlängerung gesichert. Doch ob der Beschluss etwas ändert, ist unklar.

Der Palace of Westminster, in dem das britische Parlament tagt. Quelle: Dinendra Haria/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa