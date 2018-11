Lübeck

Das Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der CDU geht in die entscheidende Phase. Am Donnerstag stellen sich die Kandidaten in der Lübecker Gollan-Werft auf der ersten von acht Regionalkonferenzen den Mitgliedern vor. Dazu erwartet die CDU rund 900 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Um den Posten an der Parteispitze kämpfen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie werden zunächst den Mitgliedern ihre Konzepte für die Führung der Partei darlegen. Danach sind Fragen möglich. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.

Begrüßung durch Daniel Günther

Nach der Begrüßung durch den gastgebenden Landesvorsitzenden, Ministerpräsident Daniel Günther, haben die Bewerber zehn Minuten Zeit für ihre Präsentation. Die Reihenfolge wird ausgelost.

„Ich gehe davon aus, dass bei der Regionalkonferenz in Lübeck wirklich die gesamte Bandbreite der Aktuellen Themen angesprochen wird“, sagte der Kieler Regierungschef Günther der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt sollen sich die Mitglieder ein Urteil bilden.“ Günther hat noch nicht erklärt, welchen Bewerber er unterstützt. „Ich werde mich dazu zu gegebener Zeit äußern“, sagte er.

Knappes Rennen der Kandidaten erwartet

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze rechnet mit einem sehr knappen Rennen bis zum Schluss. Die CDU habe allein mit den drei prominenten Kandidaten ein breites Personalangebot, um das sie andere Parteien sicher im Stillen beneideten. „Für die CDU ist dieser Ideenwettbewerb ein großer Gewinn, und ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel zum Thema Steuerreform viele gute inhaltliche Impulse gehört“, sagte Heintze der dpa. „Für mich und auch die Wähler ist es wichtig, dass die Debatte sachlich und professionell mit dem notwendigen frischen Wind geführt wird.“

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert erhofft sich von den drei Bewerbern für den Bundesvorsitz klare Ansagen zur künftigen Strategie seiner Partei für die neuen Länder. Einen Favoriten sieht Kokert derzeit nicht. Er rechne in Lübeck mit einer extrem spannenden Veranstaltung. „Die CDU ist derzeit die interessanteste Partei in Deutschland“, sagte Kokert.

Die „Lübecker Nachrichten“ berichten im Liveticker von der Regionalkonferenz.

Auf der Bühne stellen sich die Kandidaten zum Gruppenfoto auf.

Großer Applaus im Saal: Offenbar laufen die Kandidaten ein.

Birgit Dornquast vom Ortsverband Henstedt-Ulzburg ist gespannt auf die Kandidaten: „Ich möchte sie sprechen hören und einfach mal sehen.“

Ein Kandidat darf nicht auf die Bühne: der hessische Unternehmer Andreas Ritzenhoff ist noch von keiner Cdu-Vereinigung vorgeschlagen. Er ist nach Lübeck gereist und verteilt seine Vorstellungen auf Papier.

Friedrich Merz und Jens Spahn haben auf Twitter schon erste Einblicke gegeben, was sie heute vorhaben.

Wir berichten heute Abend für Sie (v.r.): LN-Volonträrin Saskia Hassink, Landeskorrespondent Wolfram Hammer, RND-Hauptstadtreporterin Daniela Vates und LN-Redakteur Lars Fetköter. (Nicht im Bild: LN-Fotograf Lutz Roeßler). Bleiben Sie dran!

Jetzt einschalten: Im Vorab-LIVE-Stream klärt Lars Fetköter, wie die Veranstaltung ablaufen wird - und zeigt, wie groß das Medieninteresse ist.

Unser Autor Gordon Repinski ist der Meinung: Das Rennen um die Merkel-Nachfolge in der CDU ist ein Gewinn. Er ist Leiter unseres Hauptstadtbüros und stellvertretender Chefredakteur des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Einer der Kandidaten ist Friedrich Merz. Er war jahrelang kaum in Erscheinung getreten und hofft nun auf ein großes Comeback. Dafür bringt er sich auch bei Twitter in Stellung. Der Bierdeckel ist eine Anspielung auf die legendäre Ankündigung aus dem Jahr 2003, mit seinem neuen Steuerkonzept könne jeder Bürger seine Einkommenssteuer auf einem Bierdeckel ausrechnen. Hier erfahren Sie mehr dazu: http://www.ln-online.de/Nachrichten/Politik/Politik-im-Rest-der-Welt/Friedrich-Merz-erster-Tweet-ein-Bierdeckel

Guten Abend liebe Leser - schön, dass Sie dabei sind und bei unserem Ticker mitlesen. Wir berichten heute live von der ersten Regionalkonferenz der CDU in der Gollan-Werft in Lübeck. Hier werden sich die Kandidaten vorstellen, die den Vorsitz der Bundespartei übernehmen und damit die Nachfolge von Angela Merkel als Parteichefin antreten wollen.

Von RND/LN