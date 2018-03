Polizei nimmt Verdächtige nach Journalisten-Mord fest

Bratislava. Jan Kuciak und Martina Kusnirová sind tot. Der 27-jährige Investigativreporter schrieb für das slowakische Internetportal „Aktuality“. Die Polizei fand das Paar in der Nacht zum Montag tot in ihrem Haus im Dorf Velka Maca in der Westslowakei. Sie waren durch Schüsse in Kopf und Brust im Stil einer Hinrichtung getötet worden. Am Mittwoch veröffentlichen slowakische Medien Kuciaks letzte, unvollendet gebliebene Reportage. Auch die „Welt“, die wie „Aktuality“ zum Axel-Springer-Verlag gehört, brachte die Geschichte. Es ging darin um die Verbindungen italienischer Geschäftsleute zu höchsten politischen Kreisen in der Slowakei.

Nach dem Doppelmord an dem Enthüllungsjournalisten und seiner Verlobten hat die slowakische Polizei am Donnerstag mindestens zwei italienische Geschäftsleute festgenommen. Nach Informationen des Onlineportals der Tageszeitung „Sme“ handelte es sich dabei um Antonino Vadala und seinen Bruder Bruno sowie möglicherweise auch noch um einen Cousin der beiden. Vadala taucht in der unvollendeten letzten Reportage des ermordeten Journalisten Jan Kuciak als wichtigster Drahtzieher eines mutmaßlichen italienischen Mafia-Netzwerks in der Slowakei auf. Der investigative Journalist Jan Kuciak hatte vor seinem Tod zuletzt über Verbindungen der slowakischen Regierung zum italienischen Mafiaring ‚Ndrangheta in der östlichen Slowakei berichtet.

Polizeipräsident Tibor Gaspar wollte in einer Stellungnahme für das Onlineportal die Namen der Festgenommenen nicht direkt nennen, bestätigte aber auf eine Journalistenfrage: „Ja, es geht um Personen, die in der letzten Reportage von Herrn Kuciak erwähnt wurden. Und ja, wir können das als die italienische Spur bezeichnen.“

Gaspar kündigte weitere Festnahmen an, die bald erfolgen sollten. Innerhalb kurzer Zeit rechne er mit „insgesamt bis zu zehn Personen“. Die Festnahmen seien im Zuge von mehreren Hausdurchsuchungen im Umfeld der Firmen und Privathäuser der in Kuciaks Recherchen genannten Personen in der Ostslowakei erfolgt. Einen konkreten Mordverdächtigen gibt es nicht.

Zu Vadalas Netzwerk gehört auch die Regierungsberaterin Maria Trosková. Über Trosková, so die These des ermordeten Journalisten, hätte die italienische Mafia privilegierten Zugang zum Regierungschef Robert Fico. Vadala soll auch Wahlkampf für Ficos sozialdemokratische Partei Smer-SD gemacht haben.

„Der Preis ist zu hoch“

Die Slowakei ist nach dem Mord an Kuciak in Unruhe. Es war das erste Mal in der Geschichte des jungen mitteleuropäischen Staates, dass ein Journalist wegen seiner Arbeit getötet wurde. Seine Recherchen haben zudem eine weithin unbekannte Seite der endemischen Korruption im Land aufgedeckt. Am Donnerstag beriet die Partei der ungarischen Minderheit, ob sie die Regierung verlässt. Damit hätte Ficos Koalition ihre Mehrheit verloren.

„Niemand hätte erwartet, dass in der Slowakei ein Journalist ermordet wird“, sagt Grigorij Mesežnikov vom Institute for Public Affairs in der Hauptstadt Bratislava. „Ich erwarte, dass es nun Rücktritte geben wird, zunächst des Polizeichefs und des Innenministers. Vielleicht muss auch Fico gehen.“ Das Land stehe unter Schock, sagt Mesežnikov. Korruption sei ohnehin das beherrschende Thema im Land, der Kampf gegen korrupte Politiker und Beamte werde noch viel zu halbherzig geführt. „Vielleicht gibt es jetzt einen Schub, und Korruption wird wirklich bekämpft. Aber der Preis dafür ist viel zu hoch.“

Von Jan Sternberg/RND