Colombo

Der Präsident von Sri Lanka, Maithripala Sirisena, hat zwei Gruppen mit mutmaßlichen Verbindungen zu den Anschlägen am Ostersonntag verboten. Sein Büro teilte am Samstag mit, die NTJ und JMI würden per Präsidentendekret illegal gemacht. Dadurch könne die Regierung Besitz der beiden Organisationen beschlagnahmen, teilte Präsidentensprecher Dharmasri Ekanayake mit.

Lesen Sie hier: Auswärtiges Amt rät: Keine Reisen nach Sri Lanka

Bei den koordinierten Selbstmordanschlägen auf Kirchen und Hotels waren mehr als 250 Menschen getötet worden.

Von RND/dpa