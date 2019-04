Caracas

In Venezuela ist der Oppositionelle Leopoldo López nach eigenen Angaben von Soldaten aus dem Hausarrest befreit worden. Sie hätten auf Anordnung von Übergangspräsident Juan Guaidó gehandelt, schrieb er am Dienstag auf Twitter. Der Informationsminister der rivalisierenden Regierung von Staatschef Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, erklärte, einige Verräter aus den Reihen des Militärs hätten einen Putschversuch unternommen, der niedergeschlagen werde.

Guaidó rief in einem kurzen Video von einem Luftwaffenstützpunkt in Caracas das Militär auf, sich von Maduro abzuwenden. Flankiert wurde er dabei von Soldaten und von López. Dieser war in Haft genommen und schließlich unter Hausarrest gestellt worden, nachdem er 2014 Demonstrationen gegen die Regierung angeführt hatte.

