Chemnitz im Ausnahmezustand: Auch am Montag planen Rechtsextreme und Antifa Kundgebungen in der sächsischen Stadt. Nach dem Tod eines 35-Jährigen am Sonntag hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen zwei Männer aus Syrien und dem Irak beantragt. Wir begleiten die Ereignisse im Liveticker.