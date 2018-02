Regierungschef Desalegn tritt überraschend zurück

Addis Abeba. Äthiopiens Regierungschef Hailemariam Desalegn hat nach einem Bericht des staatlichen Senders Fana überraschend seinen Rücktritt erklärt. „Ich will, dass die von dieser Regierung eingeleiteten Reformen erfolgreich sind“, zitierte ihn Fana am Donnerstag. „Ich habe meinen Rücktritt erklärt, um nachhaltigen Frieden in meinem Land zu erzielen.“ Demnach will er auch die Leitung der Regierungspartei EPRDF abgeben.

Seit mehr als zwei Jahren herrschen in den Regionen Oromia und Amhara rund um die Hauptstadt Addis Abeba Unruhen. Immer wieder kommt es zu regierungskritischen Demonstrationen, die teilweise mit Gewalt unterdrückt werden. Die Regierung verhängte vergangenes Jahr für zehn Monate einen Ausnahmezustand. Tausende von Menschen wurden Menschenrechtlern zufolge zeitweise festgenommen, darunter Oppositionspolitiker und Journalisten.

Desalegn wurde dafür kritisiert, für die Unruhen keine Lösung gefunden zu haben. Anfang des Jahres hatte er die Freilassung von mehreren aus politischen Gründen inhaftierten Gefangenen erklärt. Damit wolle er die Demokratie stärken, hatte er gesagt. Seitdem wurden rund 6500 Menschen aus der Haft entlassen. Dennoch kam es jüngst wieder zu Protesten, bei denen mehrere Menschen getötet und verhaftet wurden.

#PMHailemariam: I hope the Council of EPRDF will democratically elect a person who will replace me in its next meeting #Ethiopia