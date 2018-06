Kiel

Die Jamaika-Koalition nehme die Ängste in der Bevölkerung ernst und handle. So sollen unter anderem 173 Polizeistellen, die in den kommenden Jahren wegfallen sollten, nicht gestrichen werden. Zu den bereits in 2018 geschaffenen zehn Stellen beim Verfassungsschutz kommen bis 2020 weitere zehn Stellen hinzu. 20 Stellen gehen an die im Aufbau befindliche Einheit "digitale Spuren". In der Justiz sollen 77 Stellen, die ursprünglich zum Jahresende 2019 wegfallen sollten, dauerhaft erhalten oder verlängert werden.

Von lno