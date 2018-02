Rettungsgasse für Syrien

München. Was jetzt in Syrien passiert, ist das, was alle vorhergesehen haben. Nach dem Massaker in Ost-Aleppo im Jahr 2016 war klar, es gibt noch zwei Gebiete, wo Ähnliches droht: Idlib und Ost-Ghouta. Ich bin nicht überrascht, aber absolut entsetzt über das Blutvergießen. Menschen, die sich mit Statistiken beschäftigen, sagen, dass der durchschnittliche Bürgerkrieg 18 Jahre lang dauert. Damit hätten wir in Syrien nicht einmal die Hälfte geschafft – eine grauenhafte Vorstellung.

Russen, Iraner und die Assad-Armee umstellen und bombardieren nun Ost-Ghouta. Diese Staaten müssen sich zusammensetzen. Es darf nicht sein, dass zwei unterschiedliche Friedensprozesse verfolgt werden, einer in der Schweiz, einer in Kasachstan. Das ist zum Scheitern verurteilt. Wer leidet darunter? Frauen und Kinder – Menschen, die nichts dafür können. Ihnen geht es nicht mehr darum, ob Assad bleibt oder nicht, sondern es soll einfach aufhören. Und zwar heute.

Zum Entsetzen über die Situation in Ost-Ghouta kommt bei mir eine wahnsinnige Wut dazu. Auf jeder Autobahn, auf der man in Deutschland fährt, hängt über jeder Brücke ein Schild herunter mit den Worten „Rettungsgasse frei lassen“. In Ost-Ghouta gilt das nicht. Wir werden mit unseren Hilfslieferungen und Projekten wieder und wieder abgewiesen. Es gibt hier seit Jahren kaum eine Möglichkeit, humanitär zu helfen. Und das, dafür gibt es keinen anderen Ausdruck, ist ein Kriegsverbrechen. Man muss kein Hellseher sein, um heute schon zu wissen, was nach der aktuellen Aufgeregtheit in der Politik passieren wird: Wie immer nichts.

Christian Springer ist Kabarettist und Gründer des Vereins Orienthelfer.

Von Christian Springer