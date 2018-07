Marseille

Das private Rettungsschiff „Aquarius“ soll erneut zu einem Einsatz vor der Küste Libyens auslaufen. Das Schiff, das im Juni mit Hunderten aus dem Mittelmeer Geretteten an Bord tagelang weder in Häfen Italiens noch Maltas einlaufen durfte, werde am Mittwoch vom südfranzösischen Hafen Marseille aus in See stechen, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen.

Ob die „Aquarius“ das Kommando zum Retten bekommt und wohin die Migranten in so einem Fall gebracht werden können, ist bislang noch völlig unklar. Wegen Roms „Nein“ hatten die Retter die Migranten zuletzt in einer beispiellosen Odyssee bis ins spanische Valencia bringen müssen.

Libyen erweitert eigenen Zuständigkeitsbereich im Mittelmeer

Nun kommt noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu: Libyen hat nach Angaben der Internationalen Seefahrtsbehörde IMO Ende Juni eine eigene Such- und Rettungszone eingerichtet. Diese erstreckt sich nicht nur auf Hoheitsgewässer des Bürgerkriegslandes, sondern auch auf internationale Gewässer vor der libyschen Seegrenze, die die übliche Einsatzzone der privaten Seenotretter ist.

Für die Koordination von Rettungseinsätzen in dieser Zone und die Entscheidung über einen sicheren Hafen seien fortan die Libyer zuständig - es sei denn, sie treten die Koordination an eine andere Seenotrettungsleitstelle ab, sagte eine IMO-Sprecherin. Zuvor waren Rettungseinsätze von Rom aus koordiniert worden.

Die „Aquarius“ war das erste humanitäre Rettungsschiff, dem die neue italienische Regierung im Juni die Einfahrt in einen Hafen verwehrt hatte.Sie gehört mittlerweile zu den letzten zwei zivilen Schiffen, die noch Migranten im Mittelmeer retten.

Von RND/dpa