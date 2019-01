Kiel

Auf Twitter, Facebook, Instagram und Youtube lassen sich Themen setzen. Das haben Politiker längst erkannt. Innerhalb von Sekunden landen die eigenen Ansichten bei den Abonnenten. Ungefiltert. Ohne, dass die Politiker auf die klassischen Medien angewiesen sind.

Auch Robert Habeck nutzte die sozialen Netzwerke bislang für seine Interessen: Auf Twitter folgen ihm mehr als 48000 User, auf Facebook sind es 49000. Doch nach einem zurückgezogenen Wahlkampf-Video auf der Twitter-Seite der Grünen in Thüringen und dem Klau seiner privaten Daten bei Facebook ist damit Schluss. Bereits am Montagabend waren seine Accounts deaktiviert.

Rückzug aus den sozialen Netzwerken - die richtige Konsequenz?

Für einen Politiker wie Robert Habeck, der viel über diese Kanäle kommuniziert und ein junges Publikum ansprechen will, ist das eine schwerwiegende Entscheidung. Doch: „Ich bezweifle, dass das die richtige Konsequenz ist“, sagt schleswig-holsteins CDU-Fraktionschef Tobias Koch. Statt eines Rückzugs wäre es angemessener, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. „Man zieht ja auch nicht gleich aus einem Haus aus, wenn bei einem eingebrochen wurde.“

Zumal Robert Habeck sich auch weiterhin öffentlich äußern müsse – etwa bei Wahlkampf-Auftritten oder gegenüber der Presse. „Ein gewisses Maß an Selbstkontrolle ist angebracht. Man muss schon mal seine Zunge im Zaum halten können.“ Ähnlich sieht es der Fraktionschef der FDP, Christoph Vogt: „Es ist schon eine erstaunliche Begründung, sich zurückzuziehen, weil Twitter etwas mit einem mache.“ Jemand wie Robert Habeck, der Ambitionen auf das Kanzleramt habe, müsse präzise in seinen Formulierungen sein. „Auch unter Zeitdruck.“

Daniel Günther : Robert Habecks Gründe sind nachvollziehbar

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU), von dem über das Datenleck private Telefonnummern öffentlich wurden, reagiert verständnisvoll: „Ich kann die persönlichen Gründe von Robert Habeck nachvollziehen. Immerhin sind in seinem Fall auch private Facebook-Dialoge nach außen gedrungen.“ Aber deswegen gleich die Social-Media-Aktivität bei Facebook und Insta-gram herunterzufahren? Für Daniel Günther keine Option.

Der ebenfalls vom Datenleck betroffene Bundestsagsabgeordnete Konstantin von Notz (Grüne) fordert zum Handeln auf: "Die jetzigen Veröffentlichungen sind eine Zäsur. Natürlich geht es auch um individuelles Verhalten, aber wenn jetzt die Verbraucher jetzt nicht endlich entschlossen auch rechtlich besser geschützt werden, muss man Vieles sehr grundsätzlich überdenken“.

Das Datenleck offenbare laut der schleswig-holsteinischen Grünen-Vorsitzenden Ann-Kathrin Tranziska, dass Deutschland in Sachen IT-Sicherheit und Datenschutz hinterherhinkt. „Beide Themen werden in der Bundesregierung seit Jahren kleingeredet, obwohl sie für die Digitalisierung elementar sind.“ Die einzig ergriffenen Maßnahmen seien Eingriffe in die persönlichen Freiheitsrechte durch Überwachung und Kontrolle gewesen, „was die Probleme nicht gelöst hat, sondern eine Verschlechterung für uns alle darstellt.“

Forderung nach fairem Umgang in sozialen Netzwerken

Was es stattdessen brauche: Mehr Haltung in den sozialen Netzwerken und weniger Beleidigungen auf privater Ebene. „Wer in der Debatte aber die Grenze zu Beleidigungen, Hass und Drohungen überschreitet, verabschiedet sich aus dem demokratischen Streit“, sagt Tranziska weiter.

Auch andere Politiker wünschen sich einen faireren Umgang in den sozialen Netzwerken. „Ich wünsche mir eine Streitkultur auf inhaltlicher Ebene zurück, bei der wir die Unterschiede der Parteien herausarbeiten“, sagt Tobias Koch. Denn wer heute einmal deutlich seine Meinung sage, werde öffentlich angegangen. Dabei seien gerade Gegenmeinungen „wesentlich für den politischen Dialog in einer Demokratie“, so Daniel Günther, der sich häufiger einen moderateren Umgang in der Kommunikation wünscht.

Virtueller Wahlkampf schon 2009

Diese Haltung hätte sich mancher auch schon im Juli 2009 gewünscht: Damals forderten die schleswig-Holsteinischen Parteichefs von SPD und CDU abwechselnd mit unterschiedlicher Begründung Neuwahlen. Vor dem Bruch der Großen Koalition rüsteten die Parteien und Politiker sich zum digitalen Wahlkampf.

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner machte keinen Hehl daraus, dass er den damaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen ( CDU) wenig schätzt. Auf dem Tweet „Sommerfest bei der SPD Lauenburg. Empoerung ueber MP Carstensen,der notorisch die Unwahrheit sagt und Parteiwohl ueber Landeswohl stellt!“ folgte ein Schlagabtausch unter dem Hashtag #PHC.

Ruhiger geworden ist SPD-Vize Ralf Stegner, ein Mann mit immerhin 44600 Tweets, seither nicht. Nur zu Habecks Rückzug aus den sozialen Netzwerken sagte er seit dem Wochenende nichts.