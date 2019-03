Kiel

Um die Rocker-Affäre der Landespolizei Schleswig-Holstein aufzuklären, hat der Parlamentarische Untersuchungsausschusses gleich drei Polizeibeamte als Zeugen geladen, darunter ist auch der ehemalige Leiter der Soko Rocker. Dieser verteidigte am Montag den Umgang mit einem brisanten Vermerk bei den Ermittlungen zu einem Messerangriff in Neumünster im Jahr 2010.

„Hintergrund war eine intensive Abwägung zu Gunsten von Leib und Leben“, sagte der 53-Jährige am Montag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Rocker-Affäre in Schleswig-Holstein. Er habe die Verschriftlichung des entlastenden Hinweises im Falle eines damals in Untersuchungshaft sitzenden Rockers durch den Sachbearbeiter abgelehnt. Stattdessen habe er darauf gedrängt, dass die für Quellen und V-Leute zuständige Abteilung dafür sorge, dass die Information in das Verfahren gelange.

Vergeltung sei aus Rocker-Milieu zu erwarten gewesen

Der Kriminalbeamte verwies auf einen Grundsatz der Polizeiarbeit: „Die Sachbearbeitung soll nicht wissen, wer die Quelle ist“, sagte er. Leib und Leben seien das höchste Rechtsgut.

Wenn die Identität einer Quelle aus dem Rocker-Milieu bekannt werde, seien für diese schlimmste Vergeltungen zu erwarten, „bis hin zum Tod“. Einer der beiden damaligen Ermittler habe jedoch weisungswidrig einen schriftlichen Vermerk zu dieser Informationen gefertigt.

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Rocker-Affäre

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss will mögliche Missstände in der Polizei im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Rockerkriminalität in früheren Jahren aufklären. Es geht um Vorwürfe der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, Druck „von oben“ und Mobbing.

Ausgangspunkt war die polizeiliche Aufarbeitung des Subway-Verfahrens 2010 in Neumünster. Zwei der damaligen Ermittler hatten im Ausschuss von einem „Lügenvermerk“, mangelnder Führung und Merkwürdigkeiten berichtet.

Von KN-online