Wer gehört zu den wichtigsten und beliebtesten Politikern Deutschlands? Das fragt das ZDF-Politbarometer in regelmäßigen Abständen ab. In der neuen Umfrage hat sich dabei ungewöhnlich viel getan. Neu in der Top-Ten: Grünen-Chef Robert Habeck, der direkt auf einen der Spitzenplätze aufsteigt.