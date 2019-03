Es wird immer enger für die britische Premierministerin Theresa May. Auf ihrem Landsitz hat sie die prominentesten Brexit-Befürworter zu einem Krisentreffen um sich gescharrt. In London machen sich derweil Gerüchte breit, dass May von einer Vielzahl von Regierungsmitgliedern zum Rücktritt gezwungen werden soll.