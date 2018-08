Kiel

"Mit ihr kommen neue Power, aktuelle Inhalte und ein eigener Stil in die schleswig-holsteinische SPD! Wir werden sie unterstützen", sagte die ASF-Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende Cornelia Östreich am Mittwoch in Kiel.

Serpil Midyatli ist seit 2009 im Landtag

Midyatli hatte am Samstag bei einer Sitzung des Landesparteirats in Neumünster ihre Kandidatur angekündigt. Am 8. September will die 43-jährige Midyatli an der ASF-Vollversammlung in Schönberg (Kreis Plön) teilnehmen. Midyatli gehört seit 2009 dem Landtag an, dem Landesvorstand bereits seit zehn Jahren. Seit Dezember 2017 ist sie außerdem Beisitzerin im Bundesvorstand der SPD. Beim Landesparteitag am 30./31. März nächsten Jahres in Norderstedt steht die Wahl über den SPD-Landesvorsitz an.

Von dpa