Sozialminister Heiner Garg (FDP) hat am Donnerstag in Kiel die Eckpunkte der geplanten Kita-Reform für Schleswig-Holstein vorgestellt. Geplant ist demnach, dass ab Sommer 2020 eine Ganztagsbetreuung in der Krippe rund 288 Euro und in einer Kita rund 233 Euro im Monat kosten.