Düsseldorf

In der Sitzung des Gesundheitsausschusses in Düsseldorf ist am Mittwoch ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion zusammengebrochen. Gerettet wurde er von Serdan Yüksel, SPD-Politiker mit türkischen Wurzeln. Yüksel, der nach eigenen Angaben ausgebildeter Intensiv-Krankenpfleger ist, habe einen Herzstillstand bei dem wissenschaftlichen Mitarbeiter festgestellt und daraufhin erfolgreich eine Herzdruck-Massage vorgenommen.

Für Yüksel eine Selbstverständlichkeit: „Da hilft man einfach spontan“, sagte er im Gespräch mit der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“, die zuerst über den Vorfall berichtet hatte. „Die Ausschusssitzung hatte um 14.30 Uhr begonnen, wir waren gerade bei Tagesordnungspunkt 10. Da stand der AfD-Mitarbeiter plötzlich auf, ging ungefähr drei Meter und brach dann wie ausgeknipst zusammen“, schilderte der SPD-Abgeordnete den Vorfall in der „Bild“-Zeitung. Der „Welt“ sagte er: „Ich habe gleich gesehen, wie dramatisch das war.“

Gemeinsam mit der FDP-Abgeordneten Susanne Schneider hätten sie dann die lebensrettenden Maßnahmen durchgeführt. „Es ist eine Selbstverständlichkeit, einem Menschen in Not zu helfen“, fügt er hinzu. „Das hätte ich auch für jeden anderen gemacht.“ Und auch AfD-Fraktionschef Markus Werner sagte der “Bild“: „In solchen Situationen spielen politische Positionen oder ideologische Meinungsverschiedenheiten einfach keine Rolle mehr.“

