SPD-Mitglieder im Norden ringen um GroKo

Kiel/Rendsburg. Die Juso-Landesvorsitzende Sophia Schiebe wandte sich gegen die von der Parteiführung angestrebte große Koalition und erklärte, es gehe um die Glaubwürdigkeit der SPD. Der ausgehandelte Koalitionsvertrag mit der Union sei in vielen Punkten zudem sehr vage. Es fehle auch an Vertrauen. Ausgehandelte Vorhaben könnten am Ende im Kanzleramt wieder stecken bleiben wie in der vergangenen großen Koalition.

Dagegen warb der frühere SPD-Landesvorsitzende Franz Thönnes für eine Regierungsbeteiligung. Die SPD wolle politisch gestalten. Eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag werde die Situation von Millionen Menschen in Deutschland verbessern, sagte Thönnes.

Von KN-online