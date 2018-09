In der vergangenen Woche war über seine politische Zukunft bereits heftig spekuliert worden. An diesem Montag gibt Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner am Nachmittag überraschend eine Pressekonferenz. Zuvor hatte die Abgeordnete Serpil Midyatli die Kandidatur für den Landesvorsitz angekündigt.