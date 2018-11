Die SPD will mit 110 Änderungsanträgen zum Landeshaushalt 2019 konkrete Vorstöße für eine sozialere Politik in Schleswig-Holstein machen und zugleich mehr Schulden tilgen. „Die Regierung schläft auf ihren Geldsäcken und tut nichts“, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner am Mittwoch in Kiel.