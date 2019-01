Güby

Anders als 2017 will sich der SSW vor der nächsten Landtagswahl nicht auf eine Koalition festlegen. Es sei klar, dass Demokraten miteinander zusammenarbeiten können müssen. Sei es aus der Opposition heraus oder eben auch als Regierungspartei, sagte Fraktionschef Lars Harms beim Neujahrsempfang der Partei der dänischen und friesischen Minderheit in Güby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) laut Mitteilung. Die nächste Landtagswahl im Norden steht 2022 an.

Gerade in diesen schweren Zeiten müssten demokratische Parteien zusammenarbeiten und auch die Fähigkeit zum Kompromiss besitzen. «Ich möchte deshalb heute schon für über 2019 hinaus ganz klar signalisieren: Bei der nächsten Landtagswahl werden wir ohne Koalitionsaussage in die Wahl gehen», sagte Harms. «Wir werden nach einer kommenden Wahl auf der Basis unseres eigenen Wahlprogrammes offen sein für Verhandlungen mit allen demokratischen Parteien, um eine konstruktive und zukunftsfähige Regierungsmehrheit zustande zu bringen.»

Vor der Landtagswahl 2017 hatte sich der SSW auf eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Grünen festgelegt. Als es dafür nicht reichte, erklärte die Partei, sie sehe sich jetzt in der Oppositionsrolle. Theoretisch hätte die CDU auch mit SSW und Grünen oder FDP eine Mehrheit im Landtag.

Von RND/dpa