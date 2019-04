Dubai

In Saudi-Arabien sind nach Angaben des Innenministeriums 37 Staatsbürger wegen Straftaten mit Terrorismus-Bezug hingerichtet worden.

Das berichteten der Sender Al-Echbarija und andere staatliche Medien am Dienstag. Die Exekutierten hätten aus verschiedenen Landesteilen gestammt, extremistische Ideologien übernommen und terroristische Zellen gebildet, um Chaos zu verbreiten und religiöse Konflikte zu provozieren, hieß es.

Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte am Montag mitgeteilt, sie habe hinter einem Angriff auf ein Gebäude der Sicherheitskräfte in der saudischen Stadt Al-Sulfi am Sonntag gesteckt. Dabei waren alle vier Angreifer getötet und drei Sicherheitsleute verletzt worden.

Lesen Sie auch: Bundesregierung sucht neue Abnehmer für Patrouillenboote

Von RND/AP/ngo