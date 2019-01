Kiel

"Eine Gefahr für die AfD insgesamt sehe ich nicht." Wahlen stehen im Mai zum Europaparlament an und im Herbst zu den Landtagen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

Sayn-Wittgenstein aus Fraktion ausgeschlossen

Sayn-Wittgenstein hatte zu Jahresbeginn offiziell ihren Rücktritt vom Landesvorsitz bekanntgegeben, nachdem ihr der Bundesvorstand im Dezember die Ausübung des Amtes untersagt hatte. Die 64-Jährige hatte 2014 für einen Verein geworben, der mittlerweile auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD steht und vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuft wurde. Deshalb wurde Sayn-Wittgenstein am 4. Dezember aus der Fraktion in Kiel ausgeschlossen. Dem Landtag gehört sie aber weiterhin an.

Von dpa