Berlin

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, fordert zusätzliche Milliarden-Mittel für das Personal in den Jobcentern und eine bessere Betreuung von Langzeitarbeitslosen. „Wenn wir mehr Personal in der Vermittlung hätten, wäre mehr möglich“, sagte Scheele dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„In einigen Jobcentern haben wir die Betreuungsrelation bereits verbessert: Da ist dann ein Mitarbeiter für 90 bis 100 statt für 150 Langzeitarbeitslose zuständig.“ Das führe zu einer Verdopplung der Vermittlungsquoten – auf rund 30 Prozent.

Scheele beklage, in diesem Jahr müssten voraussichtlich eine knappe Milliarde Euro in den Verwaltungshaushalt der Jobcenter umgeschichtet werden. „Diese Mittel fehlen an anderen Stellen. Mit einer Milliarde Euro zusätzlich könnten wir also schon eine Menge erreichen“, so der BA-Chef. Darüber hinaus gebe es jedoch ein anderes Problem.

„Wir werden die Tariferhöhung für den Öffentlichen Dienst auch bei unseren Mitarbeitern umsetzen. Das kostet bis 2021 rund eine Milliarde Euro“, sagte Scheele. „Leider ist das bisher in der Planung nicht berücksichtigt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir da zu einer guten Lösung kommen.“

Von Rasmus Buchsteiner/RND