Die schleswig-holsteinische AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein hat am Dienstag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt vom Landesvorsitz erklärt. Am 4. Dezember 2018 wurde die 64-Jährige aus der AfD-Fraktion in Kiel ausgeschlossen.