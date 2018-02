Landtag will Rekordhaushalt beschließen

Kiel. Das wird ein Festtag für die Jamaika-Koalition in Kiel: Ihr erster gemeinsamer Landeshaushalt steht angesichts der guten Kassenlage auf einem soliden Fundament. Am Mittwoch wird der Landtag bis weit in den Nachmittag hinein über das Zahlenwerk debattieren und dann am Nachmittag darüber abstimmen. Dabei können CDU, Grüne und FDP auch mit den Stimmen des oppositionellen SSW rechnen. Für die Landesregierung spricht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Der Haushaltsentwurf sieht Ausgaben von fast zwölf Milliarden Euro vor. Das ist mehr als je zuvor. Die Ausgaben steigen um 5,3 Prozent, die Einnahmen um 6,4 Prozent auf etwas mehr als zwölf Milliarden Euro. Das Land macht keine neuen Schulden, sondern tilgt alte in Höhe von 160 Millionen Euro. Die Investitionsquote steigt auf 9,8 Prozent.

Die Landesregierung hatte vor drei Wochen gegenüber dem Haushaltsentwurf über die sogenannte Nachschiebeliste noch einmal Mehrausgaben in Höhe von 122 Millionen beschlossen. Allein 70,75 Millionen umfasst ein Entlastungspaket für Städte, Gemeinden und Kreise.

Von lno