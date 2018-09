Keine Flüchtlingsunterkunft soll mehr als 500 Menschen aufnehmen. Dies fordert die SPD-Landtagsabgeordnete Kirsten Eickhoff-Weber: „Die Erfahrungen um die Landesunterkunft in Boostedt bestätigen uns in unserer Haltung, dass Erstaufnahme und Landesunterkunft in ihrer Kapazität begrenzt sein müssen."