Politiker gratulieren Robert Habeck

Kiel/Hannover. Robert Habeck wurde am Sonnabend beim Bundesparteitag in Hannover mit 83,3 Prozent der Stimmen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Er bildet gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock die neue Doppelspitze der Grünen. Was Politiker aus Schleswig-Holstein zur Wahl von Robert Habeck sagen:

Ministerpräsident Daniel Günther, CDU

Der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther hat Robert Habeck zur Wahl als Bundesvorsitzenden der Grünen gratuliert. Die neue Rolle seines Stellvertreters als Regierungschef sei aus Sicht Schleswig-Holsteins eine „sehr gute Lösung“. Es sei wichtig, „dass Politiker aus unserem Bundesland auch im Bund eine herausgehobene Rolle spielen.“ Günther geht davon aus, dass Habeck sein Ministeramt in Schleswig-Holstein wie verabredet weitere acht Monate ausüben wird. „Er macht einen guten Job für das Land und für die Bereiche, in denen er Verantwortung trägt“, sagte Günther. Mit dem Blick auf das Ausscheiden Habecks aus dem Kabinett im Frühherbst zeigte sich Günther zuversichtlich, "dass die Grünen eine Nachfolgeregelung treffen, die die entstehende Lücke ausfüllen wird.“

Ralf Stegner, SPD

"Das große Werk von Robert Habeck ist zweifellos, dass er die Grünen in alle Richtungen geöffnet hat. Für ihn unerwartet ist Herr Lindner in Berlin im Gegensatz zu Herrn Kubicki in Schleswig-Holstein seinem Werben für eine Schwarze Ampel nicht erlegen", sagt SPD-Politiker Ralf Stegner. Robert Habeck wünsche er alles Gute, wenngleich es zur Tragik Robert Habecks gehöre, "dass ihm jetzt nur der achtmonatige Doppeljob in der grünen Parteizentrale und als Kieler Agrarminister bleibt."

Heiner Garg, FDP

„Der nach Wolfgang Kubicki zweitcoolste Spitzenpolitiker Deutschlands ist nun Bundesvorsitzender seiner Partei“, sagte FDP-Landeschef Heiner Garg. „Ich freue mich sehr für ihn, aber da ist natürlich auch ein weinendes Auge dabei“, meinte Garg angesichts des kommenden Abschieds Habecks aus Kiel. „Er ist ein extrem guter, angenehmer Kabinettskumpel.“

Christopher Vogt, FDP

"Robert Habeck wird den Bundes-Grünen mit seiner Regierungserfahrung und seinem Pragmatismus gut tun. Ich gehe davon aus, dass wir mit von ihm geführten Grünen bald auch auf Bundesebene zusammenarbeiten könnten", sagt der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Christopher Vogt. Für die Koalition im Land sei Habecks Wechsel nach Berlin ein großer Verlust. "Wir sind jetzt sehr gespannt, wer ihm im Ministeramt nachfolgen soll. Ich gehe davon aus, dass uns zeitnah jemand präsentiert wird. Es sollte jemand sein, der an die ausgleichende Art von Robert Habeck anknüpfen kann und Kompetenzen im Bereich Digitalisierung hat.“

Monika Heinold, Grüne

„Eine große Bereicherung für unsere Partei“, schrieb Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen in Richtung Habeck auf Twitter. „Ich wünsche dir norddeutsche Gelassenheit in stürmischen Zeiten und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel.“

Steffen Regis, Landesvorsitzender der Grünen

„Ein kleiner Wehrmutstropfen bleibt aber natürlich: Einer von Schleswig-Holsteins beliebtesten Politikern wird künftig wohl seltener zwischen Deich und Förde sein. Wir sind aber sicher, dass auch wir im Land von starken Bundesgrünen profitieren werden."

Ann-Kathrin Tranziska, Landesvorsitzende der Grünen

„Mit Blick auf eine immer wahrscheinlicher werdende Große Koalition ist es umso wichtiger, frischen Wind in die Grüne Partei zu bringen und sie als progressive Kraft zu stärken. Robert hat ein starkes Angebot gemacht und ist für diese große Aufgabe genau der Richtige"

Von KN-online