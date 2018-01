Zahl der Flüchtlinge sinkt auf gut 5000

Kiel. Die meisten Flüchtlinge kamen 2017 aus Afghanistan (20 Prozent) und Syrien (19 Prozent). Es folgen der Irak, Jemen, Armenien, Eritrea und der Iran. Die Zuwanderung aus dem Westbalkan spielt inzwischen eine untergeordnete Rolle. Aus den fünf Balkanstaaten (von Albanien bis Mazedonien) stammten nur gut fünf Prozent der Flüchtlinge. Sie haben kaum Chance auf Asyl. Noch geringer ist der Zustrom aus den Maghreb-Staaten (Algerien, Marokko, Tunesien) mit einem Flüchtlingsanteil von unter zwei Prozent.

Auffällig ist die Altersstruktur der Asylbewerber. Ein Drittel der Flüchtlinge (33 Prozent) sind minderjährige Männer, gefolgt von erwachsenen Männern (32 Prozent). Der Anteil erwachsener Frauen betrug 19, der minderjähriger Frauen 16 Prozent.

Mit dem Rückgang der Flüchtlingswelle werden in Schleswig-Holstein auch die Aufnahmekapazitäten angepasst. Große Einrichtungen wie in Kiel sind längst geschlossen, eine in Rendsburg geht am 30. Juni in den Leerstandsbetrieb. Geöffnet bleiben bis auf Weiteres nur die großen Aufnahmeheime in Neumünster und in Boostedt.