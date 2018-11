Kiel

Als Ausschussvorsitzender in Heide müsse er "ein wenig seine Kräfte bündeln", sagte Diedrich am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Denn meine Kommune braucht mich mehr und da, wo man meine Arbeit wertschätzt wird, bin ich auch gerne bereit ein wenig mehr zu geben."

Diedrich gehörte dem Landesvorstand seit 2015 an. In seiner Begründung schwingt Kritik an Landeschef Ralf Stegner mit. Er hätte sich gewünscht, dass dieser sich im Bundesvorstand für einen Alternativvorschlag stark gemacht hätte, damit der Willen der Nord-SPD nicht komplett ignoriert worden wäre, sagte Diedrich.

Enrico Kreft nur auf Platz 32

Der Bundesvorstand hatte den Nord-Spitzenkandidaten Enrico Kreft (40) nur auf Platz 32 seiner Vorschlagsliste für die Europawahl gesetzt und die ebenfalls aus dem Norden kommende stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende Delara Burkhardt (26) auf Platz fünf der Bundesliste. Sie war auf einem Landesparteitag jedoch Kreft unterlegen.

Stegner sagte auf dpa-Anfrage, Diedrich habe seinen Schritt mit Belastungen durch eine neue Aufgabe in der Kommunalpolitik begründet. "Das ist in Ordnung." Zu dem Vorwurf, Diedrich hätte sich einen Alternativvorschlag erhofft, wollte er sich nicht äußern. Stegner hatte im Bundesvorstand gegen die im Norden umstrittene Entscheidung gestimmt. Die endgültige Entscheidung über die Kandidatenliste trifft die SPD-Bundesdelegiertenversammlung am 9. Dezember in Berlin.

Von dpa