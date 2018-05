London/Edinburgh

Das schottische Parlament hat den Gesetzentwurf zum Brexit abgelehnt. Das berichtet der Focus. Das Gesetz sollte eigentlich regeln, unter welchen Bedingungen Großbritannien die EU verlassen soll.

Für Argwohn sorgte bei den Schotten allerdings, dass London für das ganze Königreich die Politik in der Landwirtschaft und Fischerei verantworten will. Die Kompetenzen liegen momentan noch in Brüssel. Die Regionalregierung in Edinburgh hatte dieses Ansinnen aber immer abgelehnt. Die Entscheidung der Abgeordneten könnte eine Verfassungskrise auslösen.

Von sos/RND