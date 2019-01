Paris

In einer Bäckerei im Zentrum von Paris ist es am Samstagmorgen zu einer Explosion gekommen. Das sagte eine Sprecherin der Polizei. Es gebe ein Feuer, die Explosion in der Rue de Trévise Ecke Rue Sainte-Cécile sei stark gewesen. Die Anwohner werden via Twitter aufgefordert, den Bereich zu meiden.

Nach Angaben der französischen Tageszeitung „ Le Monde“ seien mehrere Personen verletzt worden.

Die Detonation ereignete sich in einem Eckhaus im Erdgeschoss im bei Touristen beliebten 9. Bezirk. In den sozialen Medien zeigen Bilder die strake Zerstörung. Die Bäckerei soll zum Zeitpunkt des Vorfalls geschlossen gewesen sein.

Wie es zu der Explosion kam, sagte die Sprecherin zunächst nicht. Laut „ Le Parisien“ handelt es wohl um eine Gasexplosion.

Der Unglücksort ist rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper.

