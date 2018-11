München

Folgt Alexander Dobrindt auf Horst Seehofer als CSU-Vorsitzender? Laut eines Berichts des ZDF fordert der Bundesinnenminister, der sein Amt in der CSU Anfang des nächsten Jahres ruhen lassen will, Dobrindt auf, als CSU-Vorsitzender zu kandidieren.

Dobrindt besetzt in der CSU aktuell das Amt des Landesgruppenchefs. Seehofer sagte gegenüber dem ZDF, dass „man auch mal was riskieren müsse“. Auch wenn Dobrindt nicht die Herzen in der CSU zufliegen würden. Seehofer weiter: „Ich habe es doch auch gemacht. Ich bin doch auch gegen Erwin Huber angetreten und habe verloren. Hat es mir etwa geschadet?“

Den Bericht hat die CSU umgehend dementiert. Seehofer sagte laut seinem Generalsekretär Markus Blume: „Das ist Schmarrn.“

Seehofer äußert sich zu seiner Zukunft

Zu seinen eigenen Zukunftsplänen will sich Horst Seehofer an diesem Freitag äußern. Das kündigte CSU-Generalsekretär Markus Blume an. Wann und in welcher Form sich Seehofer erklären will, blieb dabei zunächst ebenso unklar wie die Frage, ob es dann nur um das Amt des Parteivorsitzenden geht oder auch um den Posten als Bundesinnenminister.

Nach Darstellung des Senders will Seehofer so verhindern, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein Nachfolger als Parteichef wird. Söder gilt als wahrscheinlichster Kandidat.

Von RND/dpa