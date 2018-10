Hannover

Die Gruppenvergewaltigung von Freiburg, an der womöglich bis zu 15 Täter beteiligt gewesen sein sollen, schockiert weit über Baden-Württemberg hinaus. Bei Facebook hat sich nun die Moderatorin Dunja Hayali in einem längeren Statement zu den Vorkommnissen geäußert und dabei auch auf wieder mal vorkommende Angriffe auf ihre Person reagiert.

Hayali schrieb bei Facebook: „Die Gruppenvergewaltigung, die in Freiburg passiert ist, ist entsetzlich, schrecklich, widerlich und abstoßend. Wie übrigens jede Vergewaltigung. Und jeder Täter gehört auch entsprechend bestraft. Anteilnahme und Mitgefühl gelten aber auch hier zunächst und ganz deutlich dem Opfer!“

Und weiter: „Mal abgesehen von der Tat weiß ich nicht, wen ich nun perfider finde: die, die einem nun das Gleiche wünschen (s.Bild: gestern Abend z.B. „empfahl“ mir jemand, ich solle doch mal in eine Freiburger Disko gehen, weil mir die „Erfahrung“ bestimmt helfen werde. Weil es dann bei mir nicht so schlimm wäre-weil es dann ja irgendwie „die Richtige“ treffen würde?), damit man endlich verstehe, was in diesem Land los ist.“

Es müsse etwas passieren, fordert die Journalistin in diesem Zusammenhang, für „die anständigen Flüchtlinge, Asylbeweber und Migranten“, für die, „die sich um Schutzbedürftige kümmern“ und für „uns alle, die in diesem Land friedlich, sicher und beschützt zusammenleben wollen“.

