Eltern geben in Schleswig-Holstein rund 8,9 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kita aus. Damit bezahlt keiner in Deutschland so viel Geld für die Kinderbetreuung wie die Nordlichter. Und die Bertelsmann-Studie „Eltern-Zoom“ zeigt, dass viele Eltern sogar noch mehr Geld ausgeben würden.