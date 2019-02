Kiel

Nicht nur SPD-Wortführerin Birte Pauls erschien das Schrödters Ankündigung reichlich mager. Auch die Landesbürgerbeauftragte Samiah El Samadoni legte nach.

Modellprojekt im Landesamt

„Das dauert zu lange“, sagte sie nach Abschluss der Debatte. Bis so viele junge Verwaltungsmitarbeiter mit ihrem Wissen um ein rechtssicheres, aber verständlicheres Amtsdeutsch in Schleswig-Holsteins Behörden tätig sind, dürften noch viele Jahre vergehen. Und selbst dann könne niemand den Erfolg garantieren. „Die Ausbildung an der Verwaltungsfachhochschule ist ganz sicher ein wichtiger Baustein. Aber ich bleibe bei meiner Forderung: Wir brauchen ein Modellprojekt in einem Landesamt.“

Mitarbeiter nutzen Textbausteine

In der Debatte hatten mehrere Redner darauf hingewiesen, wie kompliziert die meisten Gesetze formuliert seien. Um juristisch keine Fehler zu machen, griffen die meisten Behördenmitarbeiter auf Textbausteine zurück. Dennys Bornhöft ( FDP) schlug vor, dem amtlichen Schreiben gegebenenfalls ein weiteres, verständlicheres beizufügen. Mancher Sachverhalt sei nun einmal „so verklausuliert, dass die Mitarbeiter kaum eine andere Möglichkeit haben“.

Beamtenbund hat Bedenken

Diesen Vorwurf wies SPD-Ausschusskollegin Pauls umgehend zurück. Darum könne es in der Debatte keinesfalls gehen. „Für uns steht fest: Das gesamte Behördendeutsch im Land gehört auf den Prüfstand.“ Vom Deutschen Beamtenbund kamen Bedenken. Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst seien durchaus in der Lage, verständlicher zu formulieren, stellte Landeschef Kai Tellkamp klar.